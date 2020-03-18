- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DSÖ heyetini kabul etti
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- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DSÖ heyetini kabul etti

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DSÖ heyetini kabul etti DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu: "DSÖ, herkesin test edilmesini önermiyor" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü heyetini makamında kabul etti.

18.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:29

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DSÖ heyetini kabul etti

DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu:

"DSÖ, herkesin test edilmesini önermiyor"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü heyetini makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmede tüm dünyada hızla yayılan korona virüse ilişkin güncel bilgilerin ve alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu öğrenildi. Görüşme sonrası bir açıklama yapan DSÖ Türkiye Temsilcisi Ursu, küresel ve bölgesel konuda Kovid-19'a ilişkin teknik bilgilendirmede bulunduklarını belirterek, özellikle virüsün nasıl değişimler geçirdiği ve yayıldığı konusunda bilgi verdiklerini söyledi. Bu virüsün bugüne kadar dünyada eşi ve benzerinin görülmediğini ifade eden Ursu, "Uluslararası Sağlık Tüzüğü gereğince Türkiye dahil bütün ülkeler karşılıklı bilgi konusunda, bilimsel verilerin paylaşılması konusunda üzerine düşeni yapıyor. Sizin de farkettiğiniz gibi yeni virüsün yayılımı pandemi şeklinde seyrediyor. Bütün ülkeler Covid-19 salgınına cevap bulmaya çalışıyor ve vakaların yüzde 90'ı dört ülkede görülmekte. Bütün ülkelerin topluma yönelik bir yaklaşım benimsedikleri sürece bu salgınla başa çıkma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduklarını gösteriyor. Toplumla iş birliği yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Bu durumun başından beri Sağlık Bakanlığı ile temas halinde olduklarını söyleyen Ursu, "Türk hükümetinin de bu durumda en iyi uygulamalardan, en iyi önlemlerden ve tavsiyelerinden faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Bütün paydaşlar ve ilgili taraflar yakın iş birliği içinde ve hükümet de sürece çok yakından dahil. Avrupa Birliğine de bu durum hakkında bilgi sunduk. Güçlü sağlık sistemine sahip ülkeler bile bu salgınla baş etmek için çeşitli zorluk altında. Durumla nasıl başa çıkacağımızı öngörmeye çaşıyoruz. Bütün sağlık çalışanlarını, gece gündüz kahramanca çalışan bütün sağlık ekiplerini buradan tebrik etmek istiyorum. Bütün ülkeler sağlık çalışanlarının gerekli ekipmanlara sahip olmaları konusunda hemfikir olmalılar" şeklinde konuştu.

Test stratejilerine ilişkin bilgi veren Ursu, "Test stratejisi ve kararlar ulusal yetkililerin elinde olan günlük verilere göre verilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü bütün şüpheli vakaların, şüpheli vakalarla temas halinde olanların ve semptom gösteren kişilerin test edilmesini öneriyor. Burada önemli bir başka husus da salgın durumunda kaynakların uygun şekilde kullanılması. Bu yüzden DSÖ herkesin test edilmesini önermiyor" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de halihazırda yüzden az vaka olduğunu aktaran Ursu, "Diğer ülkelerin yaşadıklarından çıkarmamız gereken dersler mevcut. Vakaların artacağını söylemek mümkün ama atılan adımlar bulaşın daha fazla gerçekleşmesini engellemek amacıyla. Bunun yanında kısıtlama önlemleri de uygulanmalı ki bulaş engellenmiş olsun" dedi. Ursu, korona virüse ilişkin özel bir tedavi yöntemi ve ilacın olmadığını da kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak ise DSÖ heyetinin bilgi vermek amacıyla kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, "Türkiye'de de sağlık çalışmalarının önemli bir çaba içinde olduğunu bize anlattılar. Biz alınması gereken önlemleri ve salgının ekonomiye yapacağı önlemlerle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Türkiye üretim tabanını nasıl korur, en az zararla nasıl çıkabileceği konusunda öngördüğümüz konular hakkında bilgi vermiştik" dedi. Öztrak, virüs konusunda ekonomik önlemlerde geç kalındığını savundu.

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- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DSÖ heyetini kabul etti

Kaynak: İHA

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- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DSÖ heyetini kabul etti

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