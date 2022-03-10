CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü

AA - Barış Gündoğan - Politika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan bazı ailelerle görüştü.

DİYARBAKIR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan bazı ailelerle görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, dün akşam Diyarbakır'a giden Kılıçdaroğlu'nun, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan bazı ailelerle, Diyarbakır Öğretmenevi'nde bir araya geldiği belirtildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti kapsamında, Sur esnafı ile buluştuğu, esnafın sorun ve taleplerini dinlediği ayrıca Dengbej Evi'ne giderek dengbej dinletisine katıldığı bildirildi.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenevi, Diyarbakır, Politika, Haberler

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