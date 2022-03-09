CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geldi

AA - Ömer Yasin Ergin - Güncel
 - Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

DİYARBAKIR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Havalimanında partililerce davul zurna ve halaylar eşliğinde karşılandı.

Oluşturulan konvoyla kısa bir şehir turu atan Kılıçdaroğlu, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Kılıçdaroğlu'nun yarın kentte sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle yapılacak toplantılara katılması bekleniyor.

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Diyarbakır, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title