CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gelişi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kılıçdaroğlu'nu karşılaması Babacan ile Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması Görüşmeye katılan parti üyeleri ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gelişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kılıçdaroğlu'nu karşılaması

Babacan ile Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması

Görüşmeye katılan parti üyeleri ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

AA / Baha Kalmurat - Son Dakika Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Deva Partisi, Ali Babacan, Güncel, Haber

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