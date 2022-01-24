CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti
AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gelişi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kılıçdaroğlu'nu karşılaması Babacan ile Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması Görüşmeye katılan parti üyeleri ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gelişi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kılıçdaroğlu'nu karşılaması
Babacan ile Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması
Görüşmeye katılan parti üyeleri ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.