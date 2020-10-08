CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

08.10.2020 12:01 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracıyla gelişi ve karşılanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu DEVA Partisi genel merkez binasına girişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın birlikte görüntüsü ANKARA - CHP Genel Başkanı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracıyla gelişi ve karşılanması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu DEVA Partisi genel merkez binasına girişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın birlikte görüntüsü ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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