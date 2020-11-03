CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Depremle mücadelede merkez ile yerel yönetim arasında sağlıklı bir iletişim, iş birliği, koordinasyon sağlanmak...
03.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:32
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Depremle mücadelede merkez ile yerel yönetim arasında sağlıklı bir iletişim, iş birliği, koordinasyon sağlanmak zorundadır.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Depremle mücadelede merkez ile yerel yönetim arasında sağlıklı bir iletişim, iş birliği, koordinasyon sağlanmak zorundadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz