CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Depremle mücadelede merkez ile yerel yönetim arasında sağlıklı bir iletişim, iş birliği, koordinasyon sağlanmak...
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Depremle mücadelede merkez ile yerel yönetim arasında sağlıklı bir iletişim, iş birliği, koordinasyon sağlanmak...

03.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:32
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Depremle mücadelede merkez ile yerel yönetim arasında sağlıklı bir iletişim, iş birliği, koordinasyon sağlanmak zorundadır.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Depremle mücadelede merkez ile yerel yönetim arasında sağlıklı bir iletişim, iş birliği, koordinasyon sağlanmak zorundadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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