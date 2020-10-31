CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde
31.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 31.10.2020 13:37
Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nda arama çalışmaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun enkaz alanına gelmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkililerden bilgi alması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının devam...
Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nda arama çalışmaları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun enkaz alanına gelmesi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkililerden bilgi alması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Rızabey Apartmanı'nda incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör