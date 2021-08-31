CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan gazeteci Uğuroğlu'na taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşini kaybeden Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşini kaybeden Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, önceki gün kardeşi Ahmet Saruhan Uğuroğlu'nu kaybeden Orhan Uğuroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.
Uğuroğlu ailesine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım