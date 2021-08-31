CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan gazeteci Uğuroğlu'na taziye ziyareti
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan gazeteci Uğuroğlu'na taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan gazeteci Uğuroğlu'na taziye ziyareti
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşini kaybeden Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşini kaybeden Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, önceki gün kardeşi Ahmet Saruhan Uğuroğlu'nu kaybeden Orhan Uğuroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Uğuroğlu ailesine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan gazeteci Uğuroğlu'na taziye ziyareti - Haberler
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