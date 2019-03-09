CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Dalaman'da Vatandaşlara Seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde miting yapmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Muğla'ya geldi.

Dalaman'da, partisinin seçim ofisinin bulunduğu alanda düzenlenen mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, doğası ve insanları ile Muğla ve Dalaman'ın ülkenin güzel köşelerinden birisi olduğunu söyledi.

Üretimin önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Bu topraklar özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan bir kişi var Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu güzel ülkede beraber huzur içinde yaşamak için. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir ülkede yaşamak için, komşularımız ile kavgasız barış içinde yaşamak için bize verdiği hedef var. Çağdaş uygarlığı, medeniyeti yakalamak. Bunun yolu üretimden geçer. Üretirseniz güçlü olursunuz, dünyada söz sahibi olursunuz. Beka sorununuz olmaz. Hayatın her alanında üreteceğiz. Kimsenin kimseye muhtaç olmadığı güçlü sosyal devlet olmak için üreteceğiz. Üretmezsek Türkiye geride kalır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu model üretime dayalıdır." ifadelerini kullandı.

Kadınların ürettiği, çalıştığı, okuduğu, hayatın her alanında rol aldığı bir ülkede daha hızlı büyüme çıtası yakalanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kadın kardeşlerim sizlerde birleşin sandığa gidin CHP'ye oy verin. CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir. CHP'ye oy vermek hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir kültüre oy vermek demektir. Bu ülkenin geleceğinin en büyük güvencesi CHP'dir. CHP hiç kimseyi ötekileştirmez. CHP herkesin inancına saygı gösterir. CHP kırsalda yaşayan ile kentte yaşayanın beraber huzur içinde yaşamasını ister. CHP İnşallah iktidar olduğunda Göcek Tüneli'nden geçerken para ödemeyeceksiniz. Muğla'da Büyükşehir'de, Dalaman'da bizde belediye başkanlarımız daha güzel şeyler yapacaklar. Muğla, Türkiye coğrafyasının en kilit yerlerinden biri, olağanüstü güzel coğrafyası ve insanı var. 31 Mart'ta sandığa giderken CHP'ye oy verin." diye konuştu.

AK Parti'ye oy veren vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "17 yıl bunlara oy verdin, getirdin. 17 yıl sonunda seni soğan kuyruğuna mahkum ediyorsa, 'Yahu kardeşim ne yapıyorsunuz?, Soğan ekecek tarla mı yoktu, yer mi yok?' diye sorma zamanıdır. Bu soruyu vicdanınıza havale ediyorum." dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA