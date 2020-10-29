CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir"
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir"

29.10.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:01

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin ne kadar değerli olduğunu onlar bizden çok daha iyi biliyorlardı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin ne kadar değerli olduğunu onlar bizden çok daha iyi biliyorlardı. Çünkü onlar savaş meydanlarından gelmişlerdi, bedel ödemişlerdi, arkadaşlarını toprağa gömmüşlerdi ve dolayısıyla cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir" dedi.

Cumhuriyetin ilanının 97'inci yıl dönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra ziyaret ettiği 1'inci Türkiye Büyük Millet Meclisi (Kurtuluş Savaşı Müzesi) önünde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "97 yıl önce bu güzel binada cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ne olduğunu, ne kadar değerli olduğunu onlar bizden çok daha iyi biliyorlardı. Çünkü onlar savaş meydanlarından gelmişlerdi, bedel ödemişlerdi, arkadaşlarını toprağa gömmüşlerdi ve dolayısıyla cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İlk anayasada yazıldığı şekliyle 'Hakimiyet bila kaydü şart milletindir' ifadesi aslında cumhuriyetin getirdiği bir kavram. Güzel bir deyim. Yani halkı her şeyin üzerinde tutmak. Bu binayı bugün gezdim doğru. İkinci yüzyıla doğru gidiyoruz ve ikinci yüzyılda cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Cumhuriyetin ilanı bizim en büyük devrimimizdir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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