CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla istişare yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla istişare yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

Kılıçdaroğlu, kentteki bir otelde partililerle yaptığı görüşmenin ardından Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, OSB'deki iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, iş dünyasının temsilcilerinin öneri ve taleplerini değerlendirdiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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