CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çiftçi Buluşması programının açılışında konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arpadan mercimeğe kadar tarımın dışarıya bağımlı hale getirildiğini belirterek, "Kendi çiftçisine değil, yabancı çiftçiye destek veren bir iktidara gayri milli derim. Kimse kusura bakmasın.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arpadan mercimeğe kadar tarımın dışarıya bağımlı hale getirildiğini belirterek, "Kendi çiftçisine değil, yabancı çiftçiye destek veren bir iktidara gayri milli derim. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen Çiftçi Buluşması programının açılışında yaptığı konuşmada, tarımın bütün ülkeler için stratejik bir sektör olduğunu, bunun için anayasada da özel maddelerin bulunduğunu söyledi.

Anayasa'nın 45. maddesinde yer alan "Devlet, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır." ifadesine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, devletin maliyeti düşürmek ve bütün önlemleri almak zorunda olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, yine aynı maddede yer alan "Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır." ifadelerini anımsatarak, çiftçinin eline ürünün gerçek değerinin geçmesi ve devletin maliyeti düşürmesi, ürünü satın alması ya da satılmasına imkan sağlaması gerektiğini kaydetti.

"İktidar sahipleri bu anayasayı bilmiyorlar mı? Bu anayasadan haberleri yok mu?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Çiftçi için anayasal güvence var. Siz, anayasanın kurallarını uygulamıyorsunuz, çiftçiyi batıyorsunuz. Hakkınız, hukukunuz teslim edilmiş ama adalet yok, gereği yapılmıyor. Bunun gereğinin yapılması lazım." dedi.

Hala teşviklerin ödenmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"'Para yok diyorlar, güzel ama köprüden geçerken Hazine garanti vermiş, ister yoldan geç, ister geçme, ister köprüden geç ister geçme, ister havaalanına git ister gitme, dolar bazında, dakikasında ödüyor mu? Ödüyor. Onlara para var. Üstelik dolarla ödüyor, dolar bazında ödüyor. Bize gelince para yok. Niye size gelince para yok? Beşli çeteye var da size niye yok? 1 milyar 900 milyon dolar, 6 milyon dolar para ödenecek 2020-2021'de para ödenecek. Saati gelince tak paralarını ödüyorlar. Size gelince kanun var, ödemiyorlar. Niçin? Çiftçiyi kendi arka bahçeleri olarak görüyorlar. 'Biz parayı ödemesek de bunlar gelir, bize oy verirler.' diyorlar. Asıl sorunumuz bu. Bu siyasi tercihten hükümeti vazgeçirmenin yolu, siyaseten 'Paramı zamanında ödedin ödedin, ödemediysen kusura bakma oy moy yok sana.' diyeceksiniz. O zaman göreceksiniz, hükümet kulağını çevirecek, sizi dinleyecektir. "

"Mazot desteği için 2021 bütçesine 177 milyon lira daha az para konuldu"

Tarım Kanunu'nun 21. maddesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, 2006'dan bu yana burada belirtildiği gibi çiftçiye milli gelirin yüzde 1'i oranında destek verilmediğini anlatarak, Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle hesaplandığında Türk çiftçisinin 210 milyar lira alacağı olduğunu öne sürdü.

Çiftçiye verilen destek ödemesinin vergiye tabi tutulduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, mazot desteğinin geçen yıldan 177 milyon lira, gübre desteğinin 52 milyon lira, hayvancılık desteğinin da 558 milyon lira daha az belirlendiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Teşvikten vergi alınır mı? Ama sadece çiftçiden alıyorlar. Onu da söyleyeyim. Diğerlerine milyarlarca lira teşvik veriyorlar, 5 kuruş bile kesilmiyor ama çiftçi olunca 'Vur ensesine ağzından al lokmayı.', nasıl olsa sesi çıkmaz. Sizin buna isyan etmeniz lazım, 'Bu yanlıştır.' demeniz lazım, 'Bizi batırana oy vermeyeceğiz.' demeniz lazım.' Ben sizin hakkınızı sonuna kadar savunurum. Sizin hakkınızı bana oy verin diye değil, adalet için savunuyorum. Adalet olması lazım.

Size verilmiyor, kime veriliyor? Tefecilere veriliyor. Bakın dünyada en yüksek faizle borçlanan ülke Türkiye. ya dolar gelecek yüksek faiz, borç para istiyorsun, yüksek faiz. Bir anlamda Türkiye, ekonomide bağımsızlığını büyük ölçüde kaybetmiştir. Tefecilere ödenen faiz sadece 2020'de 134 milyar lira. Eski parayla 134 katrilyon lira faiz ödendi bir avuç tefeciye. Size ne verildi? Hakkınız olan bile zamanında verilmedi."

"Dışarıya bağımlı hale getirdiler bizim tarımımızı"

Dışarıda daha ucuz olduğu gerekçesiyle ithalat yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Daha ucuz değil, daha pahalı. Dışarıya bağımlı hale getirdiler bizim tarımımızı. Sadece böyle değil ithalat. Arpadan tutun, mercimeğe kadar... Bizim Yozgat'ın kokulu mercimeği bir dünya markası. Onu bile yok ettiler. Dışardan mercimek, canlı hayvan, et getiriyorlar. Neden? Sizinle rekabet etmek için." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, faizin düşürülmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin tarım ilacını ve gübresini üretmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bir zam yağmuru var. Önümüzdeki sene ne olacak? 2021'de ne olacak? Bu çok önemli. Gayri milli bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Kendi çiftçisine değil, yabancı çiftçiye destek veren bir iktidara gayri milli derim arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini kulladı.

Kılıçdaroğlu, hükümetin, çiftçiyi yanında görmek istiyorsa faizleri silmesi ve hacizleri durdurması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı