CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'de 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesine ilişkin, "Ekonomi konusunda da sosyal politikalar konusunda da aynı çalışmalar şu anda yapılıyor. Bu çalışmalarda belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra onlar da kamuoyuyla paylaşılacak. Yani devleti akılla yöneteceğiz ve devleti adaletle yöneteceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, KRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Millet İttifakı'nın iktidara gelmesiyle, "mevcut kazanımların ve sosyal yardımların gideceği" yönündeki iddiaların sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Demokrasi kazanımları kaybetme rejimi değildir, kazanımların üzerine yeni kazanımlar ilave etme rejimidir. Demokrasi budur zaten. Kişinin kazandığı hakkı elinden alırsanız orada demokrasi olmaz. Biz kazanımları koruyacağız, üstüne vatandaş ek istiyorsa yeni kazanımlar, yeni özgürlük alanları vereceğiz." ifadesini kullandı.

"Biz sosyal yardımları kamuoyuna yansıtarak yapmıyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, yardım alan vatandaşların sıraya geçerek yardım alması görüntülerini de ortadan kaldırmak istediğini dile getirdi.

Daha önce Aile Destekleri Sigortası'nı getireceklerinin sözünü verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, geliri asgari ücretin altında olan her aileye bu yardım paralarının banka hesapları aracılığıyla ödeneceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu yardımların kaynağına ilişkin soruyu yanıtlarken, kaynakların haksız dağıtıldığını ve israfın olduğunu ileri sürerek, "Kaynak var, bu bir siyasi tercihtir. Türkiye çok zengin bir ülke. Bakın yiye yiye bitiremediler hala, dağıta dağıta bitiremediler, vere vere bitiremediler. Londra'daki tefecilere ödedikleri para, 189 milyar dolar faiz ödediler." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan toplanan paraların doğru yerde kullanılması halinde enflasyonun da kontrol altına alınacağını ve üretim yapılacağını belirterek, çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de iki Trakya büyüklüğünde alanın ekilmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun bunu düşünmesi gerektiğini söyledi.

"İlk yapacağımız iş, Stratejik Planlama Teşkilatını kurmak"

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak iktidara gelmeleri halinde, Türkiye'de huzuru ve bereketi sağlayacaklarını dile getirerek, "İlk yapacağımız iş, Stratejik Planlama Teşkilatını kurmak olacak." dedi.

Devlet Planlama Teşkilatının kapatılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, Stratejik Planlama Teşkilatının kurulmasıyla planlamacı ataması yapılacağını ve bu kişilerin liyakat esasına göre alınacağını ifade etti.

Devletin savurganlıktan kurtulması halinde büyük tasarruf sağlanacağını, 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının aklında da bu konuların olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İttifak, yani bizim Ahlatlıbel masası, sadece benim kafamın içinde oluşmuş değil, masada oturan bütün liderlerin kafasında böyle santim santim oluşmuş vaziyette. Neyi nasıl yapacağımızı, hangi zaman dilimi içinde neyi gerçekleştireceğimizi, elbette nasıl güçlendirmiş parlamenter sistemle ilgili bir çalışma yapıp sonuçlandı kamuoyuyla 28 Şubat'ta paylaşacaksak, ekonomi konusunda da sosyal politikalar konusunda da aynı çalışmalar şu anda yapılıyor. Bu çalışmalarda belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra onlar da kamuoyuyla paylaşılacak. Yani devleti akılla yöneteceğiz ve devleti adaletle yöneteceğiz."

Kılıçdaroğlu, iktidarın belediyelere "faturalara indirim" talimatı konusunda, faturalardaki verginin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini, su üretimindeki maliyetlerin de arttığını anımsatarak, iktidar partisi belediyelerinin faturaları ne kadar indireceğini beklediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarında indirim yapılana kadar fatura ödemeyeceği yönündeki açıklamaları hatırlatılarak, "Elektrik kesildi mi?" sorusu üzerine, "İndirim yapılıncaya kadar ödemeyeceğim. Zamlı elektrik faturasını ödeyemeyecek durumda olan 100 binler var, onların sesini duyurmam lazım, onların sesini benim haykırmam lazım. Elektrik bir kamu hakkıdır, haksızlık hukuksuzluk varsa iktidarımızda bunu kesinlikle kamulaştıracağız." dedi.

(Bitti)