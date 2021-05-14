CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan Türkiye'yi seviyorsa süratle bir erken seçime gitmelidir, Türkiye'yi seviyorsa, insanını seviyorsa ve Türkiye'yi daha perişan, daha sorunlu bir hale getirmek istemiyorsa bir erken seçime gitmek zorunda.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan Türkiye'yi seviyorsa süratle bir erken seçime gitmelidir, Türkiye'yi seviyorsa, insanını seviyorsa ve Türkiye'yi daha perişan, daha sorunlu bir hale getirmek istemiyorsa bir erken seçime gitmek zorunda." dedi.

Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Blok olarak erken seçim çağrısı yaptınız diye Erdoğan bir erken seçime gider mi, bir umut içinde misiniz?" şeklindeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, Türkiye'yi seviyorsa süratle bir erken seçime gitmelidir, Türkiye'yi seviyorsa, insanını seviyorsa ve Türkiye'yi daha perişan, daha sorunlu bir hale getirmek istemiyorsa bir erken seçime gitmek zorunda. En büyük hakem kim? Halkın kendisi. Memnunsa zaten vatandaş tekrar seçecektir." karşılığını verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, cumhurbaşkanı adayı konusunda Millet İttifakı ile görüşebileceklerini, ancak Millet İttifakı içerisinde organik bir şekilde yer alma taleplerinin bulunmadığına ilişkin ifadelerinin aktarılması üzerine Kılıçdaroğlu, "İttifakın genişleyip genişlememesi bugünkü sorun değil, yani onu belli bir zaman dilimi içinde düşünmek gerekiyor. Şu anda zaten yerel seçimlerde bir ittifak yoktu ama doğrudan doğruya bir ittifak oluştu, liderler geldi, oturduk, konuştuk vesaire belli konularda anlaştık. Önümüzdeki süreç içinde normal seçimler yani milletvekilliği, cumhurbaşkanlığı seçimleri süresi içinde veya o süreçte yine oturur konuşuruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, ittifakın içinde kimlerin olacağı kimlerin olmayacağı konusunda bugünden bir şey söylemenin doğru olmayacağını belirterek, "HDP tabii bizim ittifakın içinde değildi. HDP önümüzdeki süreç içinde nasıl bir pozisyon alır onu bilmiyorum ama Sayın Sancar'ın konuşmasını ben de medyadan okudum. 'Millet İttifakı içinde değiliz, öyle bir düşüncemiz de yok ama cumhurbaşkanlığı seçiminde oturulur, konuşulabilir, görüşülebilir' diye. O süreç geldiğinde zaten bu görüşmeler bir şekliyle gerçekleşir." diye konuştu.

Ramazan bayramı günlerinde Filistin'de yaşanan gelişmelere ilişkin bir soru üzerine, Filistinlilerin her zaman yanında olduklarını ve onları desteklediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Onların bağımsız bir devlet kurma hakları var, işgal edilen toprakları var. İşgal edilen topraklarını Filistinlilere iade etmemiz gerekiyor. Dünyanın bütün demokrat ülkeleri, saygın ülkeleri Filistin halkının yanındadır. Dolayısıyla Filistin davasını savunmak her birimizin tek tek görevidir, ben böyle bakıyorum. Demokrasi açısından da bakıyorum, insan hakları açısından da bakıyorum, adalet açısından da bakıyorum. Filistin'in ve Filistinlilerin haklarını savunmak hepimizin ortak görevidir, siyasi görüşümüz ne olursa olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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