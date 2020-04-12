CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Haberler
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirlerine ilişkin, "Sağlık alanında topyekun mücadele ediyorsunuz. Hekimler, hemşireler seferber, laboratuvarlar, orada çalışanlar seferber.

12.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:34
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirlerine ilişkin, "Sağlık alanında topyekun mücadele ediyorsunuz. Hekimler, hemşireler seferber, laboratuvarlar, orada çalışanlar seferber. Sağlık çalışanlarının tamamı seferber ama işsizlik konusunda henüz ciddi, tutarlı bir adım atılmış değil." dedi.

Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Koronavirüsle mücadelede gelinen durumu değerlendiren Kılıçdaroğlu, olayın bir an önce en az hasarla geçirilmesinin herkesin beklediği bir durum olduğunu söyledi.

Salgın Çin'de ortaya çıktıktan sonra CHP'nin üç ayrı komisyon kurarak rapor hazırladığını, bunu bütün siyasi partilerin genel başkanlarına gönderdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, gıda sorunu yaşandığını, gelecek günlerde bir de "tarım raporu" hazırlayacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığının bu süreci nasıl yönettiğine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk günden itibaren süreci şeffaf şekilde yürüttüğünü kaydetti.

Bilim Kurulunun oluşturulmasının önemli olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Kurulun önerilerini iktidarın uygulamadığını savundu.

Koranavirüs testinin yapılmasında çok geç kalındığını, kit bulunmasında zorluk yaşandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, kaos ortamının yaşandığını ve duruma hakim olunamadığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, bundan sonra neler yapılacağına, hangi önlemlerin alınacağına bakılması gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığının 2019'da pandemi hastalıklarla ilgili rapor hazırladığını, raporda böyle bir süreçte neler yapılacağının bulunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, rapordaki önlemlerin alınmadığını savundu.

"8 milyon 646 bin kişi şu anda evinde oturuyor"

Salgının ilk günlerinde devletin yapması gerekenlere dikkati çektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanması gerektiğini söylediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, işveren, çiftçi, emekli ve işçinin bu süreçte sorun yaşadığını, iktidarın bu kişilerin sorununu çözmesi gerektiğini kaydetti.

Salgın dolayısıyla uçak biletlerinde indirim yapıp "evde kal" diyen başka bir devlet olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Neden? Çünkü devlette ortak akıl oluşmuyor da ondan. Ortak aklı nasıl oluşturacaksınız? Sorunu yaşayanı dinleyeceksiniz." dedi.

Salgın sürecinde birçok iş yerinin kapandığına işaret eden Kılıçdaroğlu, kapatılan 144 bin 690 iş yerinde çalışan sayısına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Berber, kuaför salonu, güzellik salonlarının sayısı 108 bin. Burada çalışan kişi sayısı 504 bin. Motorlu kuryeler var. 982 bin kurye var Türkiye genelinde, 500 bin kişisi şu anda işsiz. AVM'ler kapandı. Türkiye genelinde 436 AVM var, buralarda 523 bin kişi şu anda işsiz. Kahvehaneler kapandı, 71 bin 103 kahvehane var Türkiye genelinde, 213 bini işsiz. 1 milyon evde temizliğe giden kadın var. Toplam 8 milyon 646 bin kişi şu anda evinde oturuyor."

"En az hasarla atlatılması için neler yapılması gerektiğini söyledik"

CHP olarak bu rakamı topladıklarını, neler yapılması gerektiğini söylediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, devletin bazı kararlar aldığını ancak bunda çok geç kalındığını bildirdi.

"Hangi siyasi partinin genel başkanı bilgilendirildi? sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, salgının en az hasarla atlatılması yöntemlerinin konuşulması için bir adım atılmadığını söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında dünyadaki bazı ülkelerin işsizlikle mücadele için aldığı önlemlerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin işsizlikle mücadeleye yüzde 2 kaynak ayırdığını ve bunun düşük bir miktar olduğunu belirtti.

Türkiye'nin daha fazla kaynak ayırması gerektiğine değinen Kılıçdaroğlu, "Biz kaynak bulabilir miyiz? Evet, bulabiliriz. Nereden bulabiliriz bu kaynağı? Dedik ki havaalanları yaptınız, onlara garantiler verdiniz, o garantilerin en azından bir yıl süreyle ertelenmesini sağlayın, o garantilere ödeyeceğiniz parayı bu iş için harcayın. Dolayısıyla insanlar mağdur olmasınlar, bunu da söyledik ama duymazlıktan geliyorlar. Bu konuda en ufak tek cümle bile kurmak istemiyorlar. Neden? Oralara para verecekler. Bu, bizim açımızdan ciddi bir sorun." diye konuştu.

"Devlette hazırlık var, 'Devlette hazırlık yok' demiyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamasına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Kararı tek başına Süleyman Soylu Bey'in alacağına inanmıyorum. Sağlık Bakanı'nın tek başına karar alamadığı gibi... Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak pek çok çevreden öneri geldi ama o önerilen hiçbirisi uygulanmadı, sonunda cumartesi-pazara denk geldi, geç saatte açıklandı. Bütün karar mekanizmalarının oluşmasında nihai söz sahibi olan Sayın Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini de anlayışla karşılıyorum, onu da ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık alanında topyekun mücadele ediyorsunuz. Hekimler, hemşireler seferber, laboratuvarlar, orada çalışanlar seferber. Sağlık çalışanlarının tamamı seferber ama işsizlik konusunda henüz ciddi, tutarlı bir adım atılmış değil, yoksulluk konusunda sağlıklı, tutarlı bir adım atılmış değil. Eve kapanan insanlar, dışarıya çıkamayan insanlar var. Alınan kararlar geçici, alınan kararların tamamı yapay, alınan kararlar sorunu aşmamız konusunda yeterli değil. Bu konuda daha radikal, daha köklü kararların alınması lazım."

CHP Genel Başkanı olarak alınan kararları eleştirmediğini, eksikliklerin tamamlanmasını istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Gün kavga günü değil, ben bunu da biliyorum. Gün oturup karşılıklı tartışma günü de değil, ben bunu da çok iyi biliyorum. İnsanlar hayatlarını kaybediyor, dolayısıyla onlara yol, yöntem göstermeye çalışıyorum." dedi.

Söylediklerinin gecikerek hayata geçirildiğini, bir kısmının hiç dikkate alınmadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oysa gönül isterdi ki bütün bunlar daha ortaya çıkmadan önce 229 sayfalık ulusal pandemi raporu nasıl hazırlandıysa 2019 yılında ve bunun gerekleri neden şu ana kadar hiç yapılmadıysa veya çok az kısmı yapıldıysa bunun sorgulanması lazım. Benim zaten üzerinde durmak istediğim konu bu. Devlette hazırlık var, 'Devlette hazırlık yok.' demiyorum ama siyasi otorite bunu hayata geçirmek zorunda ama siyasi otorite hayata geçirmekte çok gecikti."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi
Bomba iddia! Erdoğan, 'Şimdi zamanı değil' diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
7 ayrı başlık açıldı! Soylu'ya Twitter'dan destek yağıyor Haberler
7 ayrı başlık açıldı! Soylu'ya Twitter'dan destek yağıyor
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına 'Hayatımı kurtardınız' teşekkürü
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özlem Zengin Saruhan Oluç Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Dilan Çıtak Ekrem İmamoğlu Levent Yamanel İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Rüştü Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İstifa Twitter İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 00:21:17. #1.14#
title