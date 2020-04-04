CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı, Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bir kavga alanı yaratmak istemiyoruz, insanlar can derdinde.

04.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:28
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bir kavga alanı yaratmak istemiyoruz, insanlar can derdinde. Merkezi hükümet, yerel yönetimler hep beraber oturalım, birlikte mücadele edelim. Sorun bir parti sorunu değil, gelen hastalık insanı öldürüyor. Dolayısıyla birlikte mücadele etmemiz lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Medyascope" canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kayıpları başladıktan sonra alınması gereken önlemler konusunda hiçbir siyasi eleştiri getirmeden yaptığı açıklamayı anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketine değinen Kılıçdaroğlu, "Yaptığı açıklama emin olun sadece beni değil, kimseyi tatmin etmedi. İnsanlar evde işsiz ama Erdoğan 'Uçakla seyahat ederseniz yüzde 18 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyorum.' gibi garip açıklamalar yaptı." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun haftalardır virüsün yuvalandığı yerin İstanbul olduğunu ve burada sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini söylediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Bu, şunu gösteriyor; siyasal iktidardan çok daha güçlü bir şekilde İstanbul'un sorunlarını bilen kişinin İmamoğlu olduğu ortaya çıkıyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, virüsle mücadele kapsamında İzmir, Ankara, Adana ve Antalya Büyükşehir Belediye başkanları ile diğer CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının çalışmalarını anlattı.

Belediyelerin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle durdurulan bağış kampanyalarına ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "Bu salgında belediyelerimiz ayni veya nakdi bağış kabul etmeye başladılar. Tabii bu Erdoğan'ı rahatsız etti. Onlar bilirsiniz 'CHP gelirse bütün bu sosyal yardımlar kesilecek.' diye kampanyalar açıyorlardı. Oysa baktılar ki tam tersine daha önce verilenlerden çok daha fazlasını vermeye, çok geniş kitlelere ulaşmaya başladılar. Üstelik hiçbir parti ayrımı da yapmadılar." yanıtını verdi.

"Belediyenin gelirleri arasında bağışlar da var"

Salgınla mücadelede birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bizim belediyelerin bağış kampanyaları kesilince ben arkadaşlarımı İçişleri Bakanı'na gönderdim, 'Gidin, konuşun.' dedim. Belediyenin gelirleri arasında bağışlar da var. 'Siz Belediye Kanunu'nu uygulamayın.' diyorsunuz. Nasıl uygulanmaz? Bu kanunu çıkaran, parlamento. Komik olan şu; herhangi bir sivil toplum kuruluşu, mesela İHH, İçişleri Bakanlığından, devletin hiçbir biriminden izin almadan yardım, bağış kampanyası açabiliyor. Ama belediyeye 'Sen açamazsın.' diyor. Bu kadar saçma olabilir mi?

Biz bir kavga alanı yaratmak istemiyoruz, insanlar can derdinde. Merkezi hükümet, yerel yönetimler hep beraber oturalım, birlikte mücadele edelim. Sorun bir parti sorunu değil, gelen hastalık insanı öldürüyor. Dolayısıyla birlikte mücadele etmemiz lazım."

Belediyelerin yardımları

Bunlara rağmen CHP'li bütün belediye başkanlarının her türlü yardımı yaptıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu belediyelerin geçen haftaya kadar 487 bin 117 aileye ayni, 287 bin 371 aileye nakdi yardım yaptığını bildirdi. Kılıçdaroğlu, suları kesik olan 176 bin 942 ailenin suyunun açıldığını, belediyelere ait 12 bin 24 iş yerinin kiralarının ertelendiğini belirterek 37 bin 514 aileye de evde bakım hizmeti verildiğini söyledi.

Belediyelerin yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, 2 bin 287 sağlık çalışanına konaklama imkanı sağlandığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanlığının müdahalesinin ardından belediyeler halktan bağış toplama faaliyetlerini sürdürebiliyorlar mı?" sorusu üzerine, "Bankalardaki hesapları bloke etmişler. Toplanan paraları da CHP'li belediyelere vermiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizim belediyelerimiz gerekirse bazı yatırımları kesecek ve hiçbir ayrım yapmadan vatandaşa, hangi evde sorun varsa o soruna kilitlenecek." dedi.

"Nasıl engellemişiz?"

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı'nın, ülke çapında kampanyayı engellediğiniz yolunda sözleri var" ifadesi üzerine şunları kaydetti:

"Nasıl engellemişiz? Benim 'Cumhurbaşkanı'nın açtığı kampanyaya destek vermeyin.' diye çıkardığım bir genelge yok. Böyle bir ifadem de yok. Kampanya açıyor. Tamam açabilir. 'Cumhurbaşkanı kampanya açmasın.' demedim ki hiçbir zaman. Açabilir. Niçin? Hazine tamtakır, para yok ne yapacak? Bir yerden para alacaklar, bulacaklar. Nereden alacaklar parayı? Vatandaşa gidiyorlar. Vatandaş bağış yapsın mı? Evet bağış yapsın. Sayın Erdoğan 'Bugünler en çok fedakarlık yapmamız gereken günlerdir.' dedi. Doğru mu? Evet, doğru. Soru şu; fedakarlığı kim yapacak? Ben mi, siz mi, kahveci mi, simitçi mi yapacak bu fedakarlığı? Ben diyorum ki bu fedakarlığı önce devletten en büyük ihaleyi alanlar yapsınlar, büyük gelir sahipleri yapsınlar."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Manşet

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