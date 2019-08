CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün dünyanın savaş alanlarının açlık ve kıtlık yaşanan...

16.08.2019 13:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün dünyanın savaş alanlarının açlık ve kıtlık yaşanan bölgelerinin büyük bir bölümün İslam ülkeleri oluşturuyor" dedi.

Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat Etkinlikleri başladı. Kemal Kılıçdaroğlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bakan Ersoy, "Tarihimizde, Anadolu topraklarının coğrafi fethini yapanların yanında, bir de gönül fatihleri vardır. Onlar olmasaydı, bu topraklara sahip olmak, onu vatan kılmak mümkün olmazdı. Hacı Bektaş Veli, yüzlerce yıldır devam eden bu akli ve kalbi fetihlerde, Hak yoluna hizmetkar olmuş, en önemli isimlerden biridir. Sözünü ettiğimiz bu mücadele, dünya döndükçe sürecektir. Hak olanın kazanması için ise, birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak sorumluluğundayız. Bugün, Hacı Bektaş Veli'nin mirasından bahsedeceksek, o mirasın en önemli parçası, işte bu sorumluluktur. Bu mücadele, tek kişinin mücadelesi değildir. Hepimizin yürüdüğü ortak bir yol, ortak bir amaçtır. Dolayısıyla hedefleri bir olanın, gönülleri de bir olmalıdır. Farklılıklarımız, bizim gücümüzdür. Bu gücü en etkili şekilde kullanmanın yolu ise hoşgörüdür, anlayıştır, kardeşliktir. Koca koca ağaçların köküne baksanız her biri bir yöne gider. Kimi derine iner, kimi yüzeyde yayılır. Binlerce yaprak vardır dallarında, birbirine benzer ancak hiçbiri tıpatıp aynı değildir. Ama kök olmazsa yaprak olmaz, yaprak işini yapmazsa kökün bir anlamı kalmaz. Bizler, yüzlerce yıllık Türk-İslam kültürünün kökleri, dalları, yapraklarıyız. Hemedani'den Yesevi'ye, Hacı Bektaş'tan Mevlana ve Yunus'a, binlerce gönül eri, bu kudret ağacı dik dursun, sağlam ve sağlıklı olsun diye ömürlerini vakfettiler. Biz de onların yolunda yürüyecek ve bu kültürü, bu düşünceyi çocuklarımızla geleceğe taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettikleri gibi, kavganın değil barışın mücadelesini vereceğiz. Gerilimi değil, kaynaşmayı artıracağız. Ayrışmayı değil, kenetlenmeyi savunacağız. Kıymet bilmek, eldekini yitirmeden sevip sahiplenmek gerekiyor. Dünyaya baktığımızda maalesef bir kaos görüyoruz. Masum canlar, birbiri ardına yitip gidiyor. Ne üzücüdür ki, en ağır acıyı İslam coğrafyası, Müslüman halklar çekiyor. Anadolu tam da bu yüzden çok önemli. Sizler bu sebeple çok değerlisiniz. Bugün dünyada bu acılara sebep olanların tuzakları, bizim topraklarımızda da asırlardır kurulmaya çalışılıyor. Dün böyleydi bugün de böyle Ama çok şükür, her zaman boşa çıktı ve inşallah bundan sonra da birliğimizin, kardeşliğimizin karşısında boş ve başarısız kalmaya devam edecek. Biz omuz omuza verdiğimiz sürece, şer aramızdan geçemeyecek, bu topraklarda yeşermeye asla imkan bulamayacaktır. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerini, taşıdığı değer ve anlamıyla, coşku ve heyecanla kutlamaya devam edeceğiz. Bu etkinlikler milli ve manevi değerlerimizin yeniden idraki ve ilanıdır. Hacı Bektaş Veli'nin, 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' çağrısına karşı, milletçe sunduğumuz sözümüzdür. Kardeşliğimizin, daim ve derin kalacağının teminatıdır. Anadolu topraklarında yeşerttiğimiz bu irfanın, başka kültürlere, başka toplumlara yol göstermesi için beslediğimiz umuttur. Dünyaya hoşgörü ve anlayış felsefesini yaymak için yaşamış olan Hacı Bektaş Veli'yi derin bir saygı ve rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bugün hep birlikte Hacı Bektaşi anacağız. Bir Anadolu erenini, bir bilgeyi anacağız. İnsanı sevmenin erdemini bize anlatan bilgeyi anacağız. O dedi ki, 'Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını gör. Adalet her işte hakkı gözlemektir. Çalışmadan geçinenler, bizden değildir. Arifler hem arıdır hem de arıtıcıdır.' Çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarında dönmüş bulunuyor. Elinde kılıçla değil, aydınlanmak için Anadolu'ya gelmiştir. Toplum onu güvercin olarak Anadolu'ya geldiğini kabullenmiştir. O birlikte yaşamının öncü olmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiştir. Anadolu'ya geldiğinde 35 yaşlarında bilgin ve olgun bir insandı. Selçuklu sultanı önemli kararlar aldığında onun düşüncesine başvuruyordu. 'Bir yeri karanlık olarak görüyorsan bil ki perde senin gözündedir' diyordu. Onun dergahında eğitimler görenler eğitimlerini tamamladıktan sonra Anadolu'ya dağıldılar" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bugün dünyanın savaş alanlarının açlık ve kıtlık yaşanan bölgelerinin büyük bir bölümün İslam ülkeleri oluşturuyor. Yerinden ve yurdundan edilenler yine Müslümanlar. Üzülerek söylüyorum ki, savaş ve açlık nedeniyle acı çeken çocukların büyük bölümü yine Müslümanların çocuklarıdır. Adalet, toplumsal eşitlik gibi konularda İslam ülkeleri en önce yer alıyor" diye konuştu.

'Anadolu'yu bize yurt yapanlar bu gönül erenleridir' diyen Kılıçdaroğlu, "Onların büyüklüğünü bugün çok daha iyi anlamalıyız. Dünya halen huzuru ve adaleti arıyor. Oysa o çağlar öncesinde bu gerçeği insanlığın önüne koydu. Anadoluyu bize yurt yapan bütün erenlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Bize bu güzel ülkede özgür bir şekilde yaşama imkanı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA