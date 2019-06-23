CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir."

Kaynak: AA
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