CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir."
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir."
Kaynak: AA
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