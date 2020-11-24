CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz."
24.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 24.11.2020 13:54
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz