CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bize destek veren AK Parti'li, ülkücü, MHP'li, HDP'li, Saadet'li...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bize destek veren AK Parti'li, ülkücü, MHP'li, HDP'li, Saadet'li...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bize destek veren AK Parti'li, ülkücü, MHP'li, HDP'li, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bize destek veren AK Parti'li, ülkücü, MHP'li, HDP'li, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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