CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'ta toplu açılış ve temel atma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasetçi dediğimiz kişi halkına hesap verme sorumluluğu, yükümlülüğü olan kişi demektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasetçi dediğimiz kişi halkına hesap verme sorumluluğu, yükümlülüğü olan kişi demektir" dedi.

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesince İsmet İnönü Spor Tesisi'nde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada sevgiye, saygıya, adalete, hoşgörüye, toplumu ayırmamaya dayalı yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'de oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Siyasette gerçeklerin kavgayla gizlendiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Kavga çıkarıyorlar ki gerçekleri halk yeteri kadar görmesin." ifadesini kullandı.

Halktan toplanan paraların hesabının halka verilmesi gerektiğini dile getiren ve iktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Siyasetçi dediğimiz kişi halkına hesap verme sorumluluğu, yükümlülüğü olan kişi demektir." diye konuştu.

Türkiye'yi bu süreçten dirayetle, akılla ve mantıkla çıkarmak zorunda olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Nasıl çıkaracağız? Demokratlar bir araya geldiği zaman, adaletten yana olanlar bir araya geldiği zaman, Türkiye'yi içine düştüğü bu durumdan çekip çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Tarihini ve tarihinin değerini bilmeyenlerin ülkesini yönetemeyeceğine işaret eden Kılıçdaroğlu, ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlığa ulaştıracaklarını kaydetti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bizimle onlar arasında dağlar kadar fark var. Biz beyazız, onlar siyah" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Belediyesine 10 bin kitap ve dergiden oluşan arşivini bağışlayan eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen de programda birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve katılımcılar, butona basarak halk market, aşevi, akademi, kütüphane, Engelsiz Dans Topluluğu Sahnesi, STK odaları, Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi, kültür merkezi, müze, park ve Beltaş Kitap Kafe'nin arasında olduğu projelerin toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi.

Beşiktaş Belediyesinin son 2 yılda gerçekleştirdiği faaliyetlerin yer aldığı videonun izlettirildiği törene, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Grup Başkanvekilleri ve CHP Milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan