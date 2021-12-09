CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl'ü ziyaret etti

ŞANLIURFA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl'ü ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl yerleşkesini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl'deki balıklara yem verdi.

Tarihi çarşıları da gezen Kılıçdaroğlu'na bir esnafın ekonomik sıkıntı yaşadığını belirtmesine çevrede toplanan bazı kişiler tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğe neden olan tartışma, partililerin araya girmesiyle son buldu.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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