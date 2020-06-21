CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Babalar Günü'nü kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladıKılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
21.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:46
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında babaların fedakarlıklarının anlatıldığı bir videoya da yer verdi.
Kaynak: AA