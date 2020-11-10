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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın zaferini kutladı

10.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:43
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın zaferini kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın zaferini kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın zaferini kutladı.

Twitter hesabından Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan'ın topraklarının işgaline karşı vermiş olduğu haklı mücadelesinin tescil edildiği ateşkes anlaşmasını kıvançla karşılıyor, Azerbaycan'ın zaferini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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