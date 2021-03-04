CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm toplantısına katıldı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm toplantısına katıldı

04.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'da başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Yıkılan binalar yeniden yapılırken, belediyelerimiz her kuruşuna kadar vatandaşı bilgilendiriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'da başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Yıkılan binalar yeniden yapılırken, belediyelerimiz her kuruşuna kadar vatandaşı bilgilendiriyor. Belediye başkanı arkadaşlar, 'Harcadığınız para sizin paranız değil, halkın parasıdır" dedim. Harcadığınız her kuruşun hesabını vermek yeni siyaset anlayışımızın da bir gereğidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından, Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından gerçekleştirilen "Kentsel Dönüşümde Avcılar Modeli" başlıklı sunumu dinledi.

Hançerli'nin sunumunun ardından konuşan Kılıçdaroğlu, Avcılarda yaşayanların daha sağlıklı güvenli konutlarda yaşamasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "CHP'li belediyelere çok büyük engeller çıkarılıyor. Ben arkadaşlara şunu söyledim; 'Sakın engeller çıkarıyorlar diye şikayet etmeyin, sizin göreviniz o engelleri aşmak ve güzel şeyler kazanmak. Büyükşehir belediyemizin de katkısı var, oradaki bürokrasi de güzel çalışıyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kent estetiği diye bir kavram olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Binaları ve balkonları ve yeşil alanlarıyla güzel bir şehir olmalı. Kentsel dönüşüm yapılırken bu konulara dikkat ederseniz son derece mutlu olurum. Kentsel dönüşüm bir ekip işidir. Ekip, işin finans, binanın yıkımı, insanların ikna edilmesini sağlar. Burada önemli olan bir belediye şirketinin güven unsuru olarak görülmesidir. Kentsel dönüşümde evi yıkılanlarla müteahhidi karşı karşıya getirmek değil, yeni bir eve sahip olmak isteyenlerin muhatap olarak belediyeyi görmesidir. Böylece güven içinde binalar yıkılacak ve yeniden yapılacak. Sistem güven içinde devam edip gidecek. Biliyorsunuz deprem vergilerinin nereye harcandığı konusunda net bir bilgi verilmedi. Yıkılan binalar yeniden yapılırken, belediyelerimiz her kuruşuna kadar vatandaşı bilgilendiriyor. Belediye başkanı arkadaşlar, 'Harcadığınız para sizin paranız değil, halkın parasıdır." dedim. Harcadığınız her kuruşun hesabını vermek yeni siyaset anlayışımızın da bir gereğidir. Siyaset halka güven vermeli, halk siyasete güvenmeli, karşılıklı güveni sağlarsak Türkiye'yi aydınlığa çıkarırız."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm toplantısına katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm toplantısına katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm toplantısına katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avcılar'da kentsel dönüşüm toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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