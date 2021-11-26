CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılışında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yatırım yaptıklarını söylüyorlar güzel, yatırım yapılsın. Yollar, köprüler, hastaneler yapıyorlar, yapılsın itirazımız yok ama bu yatırımlar benim ödediğim vergilerle yapılmalı, benim torunlarım borçlandırılarak değil." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul'un kadim bir kent olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, açılan tesiste binlerce ton çöpün toplanacağını ve bunun çevreyi kirletmeden hizmet olarak halka döneceğini dile getirdi.

Bu kentin sadece İstanbulluların veya Türkiye'nin değil, dünyanın göz bebeği olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu kentteki insanların mutlu yaşamak istediklerini ancak aynı zamanda doğanın tahrip edilmesini istemediklerini ifade etti.

İstanbul Göztepe'de 1971-1982 yılları arasında bulunduğunu, o dönemde bölgede geniş yeşil alanlar olduğunu ve buralarda top oynadıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Ama bugün biraz acı ama ifade etmek zorundayım, beton ormanına dönüşen bir İstanbul var. Böyle bir İstanbul'u Sayın Başkan devraldı." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeşil alanlar yaratmaya çalıştığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Verilen mücadele, gösterilen çaba hepimizin takdirindedir. Bu tesisle doğayı koruduğunu söyledi Sayın Başkan. Evet, bu tesisle doğa korunmuş oluyor, bu önemlidir. Sera gazı salınımı azalmış oluyor, yine iklim için son derece değerli bir hedef. Milyonlarca insanımıza enerji sağlıyor aynı zamanda. Bu yine önemli bir hedef, yani artı hizmetler vermeye başlıyor. 'Enerji hatlarına giden parayı azaltıyoruz.' diyorsunuz, doğru biraz daha artılar geliyor sistemin içerisine. Yani belediye de buradan bir şeyler kazanıyor, artı istihdam yaratıyorsunuz. Burada yine insanlar gelecek, genç insanlar gelecek, işsizliği en azından bir şekliyle küçük de olsa katkı veriyor. Bunu anlatmamın nedeni şu: Yatırım yaptıklarını söylüyorlar güzel, yatırım yapılsın. Yollar, köprüler, hastaneler yapıyorlar, yapılsın itirazımız yok ama bu yatırımlar benim ödediğim vergilerle yapılmalı, benim torunlarım borçlandırılarak değil. Benim torunlarım borçlandırılıyorsa ben bu vergiyi neden şimdi ödüyorum? Artı bir şey daha var. Yatırım yapıyorlar gayet güzel. Yapsınlar, teşekkür ederiz. 'Kaça yapıyorsunuz bu yatırımları?' 'Efendim ticari sır bilmiyoruz, biz bilmiyoruz.' Niye bilmiyoruz? Benim parasını ödediğim bir yatırımın maliyetini ben neden bilmeyeyim? Devletin şeffaf, saydam olması lazım. Vatandaşına hesap verebilir nitelikte ve çerçevede hareket etmesi lazım. Bunlar da yok. Belediye başkanlarımızın ana hedefi, yaptıkları harcamanın her kuruşunun hesabını millete vermek."

"Kara kış fonu" önerisi

Ekonomideki sorunların belediyelerin yapacakları yatırımlar üzerinde negatif etkisi olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Daha ötesi, bu kışı vatandaş nasıl geçirecek?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, her siyasetçinin üzerinde durması gereken temel konulardan birinin bu olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu kışı asgari ücretle geçinen bir kişi nasıl geçirecek? Çok iyi niyetlerle ülkeyi yönetenlere teklifte bulundum. 'Bir kara kış fonu kurun.' dedim. Bu fon vatandaşın en azından bu kışı rahat geçirebileceği bir ortamı sağlamak için çok değerli bir fon olabilir. Elektrik, doğal gaz, su parasını ödeyemeyen vatandaşlarımız çıkacaktır ve çıkacak. Bunlar için bugünden önlem alınması lazım. Gayet iyi niyetlerle kaynak da yer de imkan da söyledik. 'Bunu yaptığınız takdirde en azından ekonomi belli bir şekilde rayına girerse en azından bu kara kışı vatandaşlarımız biraz daha rahat atlatabilirler.' diye ifade ettim. Belediye başkanlarımız var olan hükümetin yapmadığını yapmaya çalışıyorlar. Kara kış fonu dolayısıyla 3 ve 16 Kasım tarihleri arasında 35 bin 407 aileye 3 milyon 180 bin 460 liralık nakdi yardım yaptılar. 215 bin 124 aileye 4 milyon 566 bin 916 liralık gıda yardımı yaptılar. 21 bin 271 aileye 9 milyon 504 bin 844 liralık 4 bin 597 ton kömür dağıttılar. 108 bin 708 aileye 3 milyon 217 bin liralık eğitim yardımında bulundular. 60 bin 324 aileye 1 milyon 21 bin 66 liralık ulaşım yardımı sağladılar. 291 ailenin 54 bin 870 liralık elektrik faturası ödendi. 3 bin 638 ailenin 153 bin 831 liralık su parası ödendi. 198 ailenin 64 bin 546 liralık doğal gaz faturası ödendi."

"Kaynaklarımızı halkımız için seferber edeceğiz"

Belediye başkanlarına Türkiye genelinde hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çalışmaları çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Onun vebalini birileri çeker ama biz o vebalin tanığı olmak istemeyiz. Her birimize düşen görevdir bu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını seçmesine az kaldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, 6 ay içinde ekonominin çarklarının sağlıklı bir şekilde dönmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Memlekete huzur, bereket ve güzellik getirmeye kararlı olduklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "hizmeti yapan, yatırımı bitiren, temeli atanlara" şükran borçlu olduklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş'a da Allah'tan rahmet diledi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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