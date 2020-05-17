CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aşık Mahzuni Şerif'i andı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aşık Mahzuni Şerif'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 18. yılında Aşık Mahzuni Şerif'i saygı ve özlemle andı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aşık Mahzuni Şerif'i andı
17.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 17.05.2020 20:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 18. yılında Aşık Mahzuni Şerif'i saygı ve özlemle andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Anadolu, ozanların ve aşıkların diyarı, halkının derdiyle hemdert olan ariflerin coğrafyasıdır. Aşık Mahzuni Şerif, bu kadim geleneğin son temsilcilerindendi. Aramızdan ayrılışının 18. yılında büyük ustayı saygı ve özlemle anıyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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