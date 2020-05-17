CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aşık Mahzuni Şerif'i andı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 18. yılında Aşık Mahzuni Şerif'i saygı ve özlemle andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 18. yılında Aşık Mahzuni Şerif'i saygı ve özlemle andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Anadolu, ozanların ve aşıkların diyarı, halkının derdiyle hemdert olan ariflerin coğrafyasıdır. Aşık Mahzuni Şerif, bu kadim geleneğin son temsilcilerindendi. Aramızdan ayrılışının 18. yılında büyük ustayı saygı ve özlemle anıyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA