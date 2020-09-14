CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
14.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, parti ziyaretinde CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ile bir araya geldi. Bayar'dan parti çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

CHP lideri ziyarette, Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu ile bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Belediyemiz bütün ekibiyle birlikte başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye görevlilerini ve örgütü dinledim. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA

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