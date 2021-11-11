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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

ANTALYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Ziyarette anı defterini imzalayan Kılıçdaroğlu'na geleneksel Yörük kıyafetleri hediye edildi. Kılıçdaroğlu da Böcek'e partisinin kadın kollarınca hediye edilen nazar boncuğunu taktı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Muhittin Böcek'in hastanede yeni tip koronavirüsle mücadele ettiği dönemde sadece Antalyalıların değil tüm Türkiye'nin duasını aldığını söyledi.

Böcek'in Antalya'ya başarılı hizmetler verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Antalya dünyanın gözbebeği bir kent. Hem tarım hem turizm merkezi. Kentte önemli tarihi eserler de bulunuyor. Böyle bir kent güzel hizmetler verdiğiniz için mutluyum. Diğer belediye başkanlarımızla uyum içinde sorunlara ortak çözümler üretmeniz de çok önemli." dedi.

Başkan Böcek de geçen yıl 9 Kasım'da hastaneden taburcu edildiğini ve bugünlerini yeni hayatının yaş günü olarak kabul ettiğini söyledi. Böcek, aynı azim ve kararlılıkla planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için en iyi hizmeti vermeye çalıştığını kaydetti.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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