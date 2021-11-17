CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da hal esnafını ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da hal esnafını ziyaret etti

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da hal esnafını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sebze ve meyve toptancı halinde esnafla bir araya geldi.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sebze ve meyve toptancı halinde esnafla bir araya geldi.

Esnaf ile bir süre sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu'na, meyve ikramında bulunuldu.

Sohbet sırasında ekonomik açıdan zor durumda olduklarını ifade eden bir esnafa, Kılıçdaroğlu, güçlüklerin üstesinden hep birlikte gelinebileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Elektriğe gücümüz yetmiyor. Perişanız." ifadelerini kullanan bir esnafa da "İnşallah düzelteceğiz." şeklinde karşılık verdi.

Bir başka vatandaşın "EYT'lileri gündeme getirin. Biz iş göremiyoruz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "EYT'liler üzerinde duruyoruz, sıkıştırıyoruz bir an önce gelsin diye. Biraz sabır." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, hal ziyareti sırasında boş sebze kasalarının üzerine oturarak esnafla kahvaltı yaptı.

Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneğini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile partililer eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da hal esnafını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da hal esnafını ziyaret etti

Kılıçdaroğlu ile 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu

Kılıçdaroğlu ile "Bizim kırmızı halımız yok" diyerek montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu

 Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın mimarı CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi

Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın mimarı CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi

 Kılıçdaroğlu helalleşme listesini açıkladı: İkna odalarına sokulan kızlarımızla helalleşeceğiz, Roboski ile helalleşeceğiz

Kılıçdaroğlu helalleşme listesini açıkladı: İkna odalarına sokulan kızlarımızla helalleşeceğiz, Roboski ile helalleşeceğiz

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title