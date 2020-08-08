CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
08.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Misakımilli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım... 25-26 Temmuz tarihlerinde 37. Kurultayımızı gerçekleştirdik. Bu Kurultayda, kamuoyuna açıkladığımız '2.Yüzyıla Çağrı Beyannamesi' oy birliği ile kabul edilmiştir. Kabul edilen bu beyanname ile halkımıza söz verdik. Kurduğun Cumhuriyet'i, Cumhuriyet'in 100. yılında demokrasi ile taçlandıracağız. Egemenlik, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmayacak egemenlik gerçekten de kayıtsız, şartsız milletin olacaktır. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak bizim en temel görevimizdir. Bu azim ve kararlılıkla huzurundayız.

Aynı kararlılıkla, size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhun şad olsun."

Heyet daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Kılıçdaroğlu'nun kabre çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

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