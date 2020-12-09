Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz'u kabul etti
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Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz'u kabul etti

09.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Schulz ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezinde görüştü.

Kabulde, Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz'u kabul etti
Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz'u kabul etti
Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz'u kabul etti
Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz'u kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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