Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Schulz ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezinde görüştü.

Kabulde, Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul