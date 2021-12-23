Kılıçdaroğlu, oda ve borsa yöneticileriyle buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO), Başkan Zeki Kıvanç, Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Başkanı (ATB) Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve diğer ilgililerle basına kapalı görüştü.
ADANA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO), Başkan Zeki Kıvanç, Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Başkanı (ATB) Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve diğer ilgililerle basına kapalı görüştü.