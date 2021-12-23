Kılıçdaroğlu, oda ve borsa yöneticileriyle buluştu - Haberler
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Kılıçdaroğlu, oda ve borsa yöneticileriyle buluştu

Kılıçdaroğlu, oda ve borsa yöneticileriyle buluştu
AA - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO), Başkan Zeki Kıvanç, Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Başkanı (ATB) Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve diğer ilgililerle basına kapalı görüştü.

ADANA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO), Başkan Zeki Kıvanç, Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Başkanı (ATB) Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve diğer ilgililerle basına kapalı görüştü.

Kılıçdaroğlu, oda ve borsa yöneticileriyle buluştu

Kılıçdaroğlu, oda ve borsa yöneticileriyle buluştu

Kılıçdaroğlu, oda ve borsa yöneticileriyle buluştu

Kılıçdaroğlu, oda ve borsa yöneticileriyle buluştu

Kılıçdaroğlu, oda ve borsa yöneticileriyle buluştu

Kılıçdaroğlu, oda ve borsa yöneticileriyle buluştu

Kılıçdaroğlu, oda ve borsa yöneticileriyle buluştu

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AA - Son Dakika Haberleri

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