CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Adana'da
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Adana'daADANA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kongresine katılmak üzere Adana'ya geldi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Adana'da
ADANA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kongresine katılmak üzere Adana'ya geldi.
Saat 09: 35'da Ankara'dan gelen uçakla Adana Şakirpaşa Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu'nu partilileri karşıladı. Kılıçdaroğlu, gazetecilere bir açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'da Seyhan Oteli'nde partisinin İl Kongresi'ne katılacak.