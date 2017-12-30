CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Adana'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Adana'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Adana'daADANA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kongresine katılmak üzere Adana'ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Adana'da

ADANA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kongresine katılmak üzere Adana'ya geldi.
Saat 09: 35'da Ankara'dan gelen uçakla Adana Şakirpaşa Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu'nu partilileri karşıladı. Kılıçdaroğlu, gazetecilere bir açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'da Seyhan Oteli'nde partisinin İl Kongresi'ne katılacak.

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