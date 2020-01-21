CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Açıklaması

21.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişilerin manevi dünyalarını istismar etmek, istismarla para toplayıp, o parayla kendi dünyalıklarını yapmak kadar kötü bir şeyin olmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Kombassan Holding nedeniyle mağdur olduklarını iddia eden bir grubu TBMM'de kabul ederek, görüştü.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların yıllardır büyük bir mağduriyet yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda geçtiğimiz günlerde kabul edilen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a işaret etti.

Bu sorunu yıllardır takip ettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sadece Kombassan değil Almanya, Fransa ve diğer ülkelerde çalışan, birikim yapan kişilerin pek çok nedenle, din unsuru kullanılarak ellerinden birikimlerinin alındığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alınan para büyük para, sadece beş, on kişi değil, binlerce kişiden alınan para. Bu paralar getirildi Türkiye'ye pek çok şeyler yapıldı ama sonuçta vatandaşlarımız mağdur oldu. Parlamentoda bununla ilgili komisyonda kuruldu. Ben milletvekili olarak komisyonda görev aldım. Komisyon çalışmaları kapsamında Almanya'ya da gittim. Hayatın bir gerçeği var. İnsanların manevi dünyalarını istismar etmek, istismarla para toplayıp, o parayla kendi dünyalıklarını yapmak kadar kötü bir şey yoktur. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Siz çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz bir birikim yapıyorsunuz. Bu birikimi 'faiz değil, biz kar payı istiyoruz' diye yatırıyorsunuz. Bu da gayet doğaldır. Buna da saygı gösteriyoruz. Kişilerin inancı vardır, dünya görüşü vardır. Biz bunlara saygılıyız. Ama korunması gereken emektir. Bunun adı da kul hakkıdır. Bu emeğin istismar edilmesi, bunun üzerinden kendi dünyalıklarını yapmaları kabul edilemez. Biz hep sahip çıktık. Türkiye'de sahip çıkan, yargı dahil pek fazla kişi olmadı."

Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, mahkemenin büyük ihtimalle kanun maddesini iptal edeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da 3 tane müteahhit batmasın diye dünyanın parasını verdiler, binlerce insan var, hak mağduru var, alın teri ile kazandıkları paralar var onların hakkı teslim edilmiyor. Bu bir insan hakkı, alınteri olayı. Kurtaracaksan bu insanları kurtar niye onları kurtarıyorsun. " dedi.

Grup üyeleri de söz alarak, haklarını aramak için hukuka başvurduklarını, dava açtıklarını, kazandıklarını, Yargıtay aşamasına gelindiğini ancak çıkan bu kanunla önlerinin kesildiğini savundular.

Kabulde, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de hazır bulundu.

Kaynak: AA