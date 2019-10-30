30.10.2019 16:18

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "ABD Temsilciler Meclisinin 296 sayılı kararını şiddetle reddettiğimizi bir kez daha belirtir, parlamentoların aldığı kararlarla bölgemizde yeni gerginliklere yol açmaması gerektiğinin altını çizeriz."

Kaynak: AA