CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'le bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'le bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Satterfield ile parti genel merkezinde görüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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