CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu AB ülkelerinin büyükelçileriyle çalışma yemeğinde buluştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin büyükelçileri ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğin AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'un ev sahipliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Yemekte Kılıçdaroğlu'na Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Yemekte konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Büyükelçi Landrut'a daveti için teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Yaptığımız çalışmaları bir şekliyle AB delegasyonlarına aktarmak isteriz. Sorunlarımız var, doğru, bu sorunları aşma konusunda da kararlı bir irademiz var. Gidişten kaygılarımız var. Kaygıları gidermeye ve toplumun değişik kesimleriyle ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Demokratik standartlar konusunda sorunlarımız var. Sorularınız gelirse büyük bir samimiyetle bütün soruları yanıtlamaya çalışacağım, izin verirseniz benim de sorularım olacak. O sorulara da yanıt bulmuş oluruz."