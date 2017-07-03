CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşüne 19. gününde devam etti.
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşüne 19. gününde devam etti. Kılıçdaroğlu, yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulundu.