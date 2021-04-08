CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Salgından en çok etkilenen, eğitime, gıdaya, temel haklarına erişemeyen, faturalarını ödeyemeyen sevgili Roman kardeşlerim, hiç umutsuzluğa kapılmayın, tüm sorunlarınızı biliyorum. Söz veriyorum hepsini ertelemeksizin birlikte çözeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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