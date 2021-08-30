30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri - Bengü konseri
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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri - Bengü konseri

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine katıldı.

Gençlik Parkı'ndaki etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin üzerinden 99 yıl geçtiğini, gelecek yıl zaferin 100'üncü yılının kutlanacağını belirtti.

Yüz yıl içinde pek çok badirenin atlatıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimlerde Allah'ın izniyle cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Mustafa Kemal'in idealindeki demokrasiyi mutlaka getireceğiz. Düşüncesinde özgür, söylemlerinde hiçbir kısıtlama olmayan, rahatlıkla herkesin düşüncesini ifade ettiği, hep birlikte, barış içinde, güzellikler içinde yaşadığımız güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da etkinliğe katılanları selamladı.

Sanatçı Sunay Akın'ın Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatmasının ardından etkinlik dans ve tiyatro gösterisiyle devam etti.

Etkinlik şarkıcı Bengü'nün konseriyle sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri - Bengü konseri
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri - Bengü konseri
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri - Bengü konseri
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri - Bengü konseri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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