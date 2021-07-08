CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdım. Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdı - Haberler
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