CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında kurbanları andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında kurbanları andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün 11 Temmuz. 1995'te Mladiç komutasındaki katillerin Srebrenica'da 8 binden fazla Boşnak sivili hunharca katlettiği soykırımın günüdür. Asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı - Haberler
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