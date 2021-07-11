CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında kurbanları andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında kurbanları andı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün 11 Temmuz. 1995'te Mladiç komutasındaki katillerin Srebrenica'da 8 binden fazla Boşnak sivili hunharca katlettiği soykırımın günüdür. Asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp