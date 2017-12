CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi, şu anda Anayasa'nın askıya alınmasına yol açmıştır. Şu anda Türkiye'de Anayasa uygulanmamaktadır. Bir Kanun Hükmünde Kararname ile 'Anayasa Mahkemesini kapattım' derlerse kapanır." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, Habertürk televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



CHP'nin OHAL kapsamında yayımlanan 695 ve 696 sayılı KHK'lerle ilgili Anayasa Mahkemesine başvurusuna ilişkin Kılıçdaroğlu, "Bu ağır tabloyu Türkiye'nin gündemine getiren Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi, şu anda Anayasa'nın askıya alınmasına yol açmıştır. Şu anda Türkiye'de Anayasa uygulanmamaktadır. Bir Kanun Hükmünde Kararname ile 'Anayasa Mahkemesini kapattım.' derlerse kapanır." dedi.



Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesinin "Anayasa'nın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddelerini eğer KHK değiştirirlerse ben buna bakmam" görüşünde olduğunu ileri sürdü.



Anayasa Mahkemesinin 121. maddesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi başkanına ve üyelerine sormak isterim. Kış lastiğinin, taşeron işçiliğin, Milli Eğitim Vakfının, afların, ihale yasasının OHAL ile ne ilgisi var? 'Ben bunlara bakmam' diyor." şeklinde konuştu.



"Gelin kararınızı tekrar gözden geçirin"



Anayasa Mahkemesine önemli bir fırsat verdiklerini savunan Kılıçdaroğlu, "Sen geçmişte bu kanun hükmünde kararnameleri Anayasa'nın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddeler bağlamında denetliyordun. Sen bu kararından hükümetin baskısıyla vazgeçtin. Anayasa Mahkemesi üyeleri korktular, vazgeçtiler. Lütfen geçmişte verdiğiniz karardan nasıl döndüyseniz, yanlışa saptıysanız, şimdi size tekrar doğruya sapma imkanı veriyoruz. Gelin kararınızı tekrar gözden geçirin. Oturun, kendi aranızda konuşun. Türkiye'yi bu felaketten kurtarın." ifadelerini kullandı.



OHAL kararlarına bakmayacağını söylerse Anayasa Mahkemesi üyelerinin tarihin önünde hukuken mahkum edilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bu Anayasa Mahkemesi bizim bildiğimiz türden Anayasa Mahkemesi değil." dedi.



"TBMM Başkanı Meclisin haklarını korumalı"



Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanının Meclisin haklarını koruması gerektiğini ifade ederek, "Ama ondan tık yok. Meclisin yetkileri elinden alınıyor, kanun hükmünde kararnameyle OHAL'i gerektiren konular değil de başka konular ağırlıklı olarak bir yasa gibi yayınlanıyor." şeklinde konuştu.



CHP'nin, Parlamentoda her türlü mücadeleyi yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Gönül isterdi ki Parlamentonun onurunu ve iradesini korumak sadece CHP'ye ait olmasın, 550 milletvekilinin bu konuda çaba harcaması lazım. AK Parti grubu içinde de bir rahatsızlık var. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz. Milletvekillerinin gelip bizim milletvekilleriyle konuşurken bunu dillendirdiklerini biliyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada onların iradeleri baskı altında. Özgür iradelerini kullanamıyorlar." dedi.



"Fatih Bey bir akademisyendi"



Tutuklu yargılanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'a "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ilişkin Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:



"Fatih Bey bir akademisyendi. Fatih Bey, bir iletişimci aynı zamanda. Mitinglerden önce ve sonra gittiğimiz ilde hangi sorunlar genel başkan tarafından dile getirilsin diye küçük bir alan araştırması yapılırdı. Ben miting alanına girmeden önce Fatih Bey bana 'Şu alanlarda konuşursanız daha etkili olur.' diye, miting bittikten sonra yine aynı grup, konuşmadan ne kadar memnun olundu, anlatımlar ne kadar yerini buldu, araştırma yapılır, bana anlatılırdı. Fatih Bey'in pozisyonu buydu. Fatih Bey'in partimizde başka bir pozisyonu yok. Ayrıca Fatih Bey Elazığ'dan milletvekili adayı oldu ama kazanamadı."



- "Bu üç ismi sayın Başbakana verdim"



Fatih Gürsul'un FETÖ bağlantısıyla ilgili bir bilgilerinin olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bizim istihbarat örgütümüz yok. Sayın Başbakana şunu da söyledim; o dönem gazetelerde üç veya dört arkadaşımızla ilgili FETÖ'cü iddiasıyla haberler de vardı. Bu üç ismi sayın Başbakana verdim. 'Bakın, bunlar gerçekten böyle mi değil mi?' dedim. O da 'Ben bakacağım' dedi. Ama şu ana kadar bize bir geri dönüş yok." diye konuştu.



Hayatında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile yan yana gelmediğini, telefonla konuşmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Onlar günün 24 saatinde yan yanaydılar. Devletin parasına FETÖ'nün damgasını vurdurdular. Bu kadar yüzsüzlük olur mu? Devletin parasına bir terör örgütünün damgasını vurdurmak alçaklıktır. Bir devletin kozmik odasını terör örgütüne kim açtı? Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün sırlarını terör örgütüne açtılar." şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, hiç umrumda değil. Ne yapacaklar? Bizim verilmeyecek hesabımız mı var? Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur." dedi.



"O kararı veren hakim, hakim değildir"



Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin Kılıçdaroğlu, "O kararı veren hakim, kimse kusura bakmasın, hakim değildir. Enis Berberoğlu siyasi rehindir." değerlendirmesinde bulundu.



Anayasa Mahkemesinin kararının ortada olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, alt mahkemenin Anayasa Mahkemesinin kararına direndiğini ileri sürdü.



"Oturup düşünmesi lazım hükümetin"



KHK'de yer alan 'tek tip kıyafet' uygulamasına ilişkin Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:



"Guantanamo örneği verildi. Birisi, Erdoğan'a bilgi versin. Bu, ABD sınırları içinde bir yer değil. ABD topraklarında böyle bir yer kuramazsınız. Amerikan hukuku buna izin vermez. Bütün dünyanın lanetlediği bir olaydır. Siz bu örneği veriyorsunuz. Kendi ülkenizde de 'Biz bunun daha hafifini yaptık, daha ağırını yapabilirdik.' diyorsunuz. Bu şu demektir; ben kendi insanıma her türlü zulmü, hakareti yapabilirim. Amerikalı götürdü yurt dışında yaptı ama ben kendi ülkemde bunların hepsini yapabilirim."



Ceza İnfaz Kanunu'nun 2'nci maddesini okuyan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Siz aşağılayıcı bir düzenlemeyi getiriyorsunuz. Bu insanlar mahkum olmadı ki. Tek tip elbise giydirmek ne demek? Yargıcın, mahkemenin değil, siyasetin mahkum ettiği kişilere ben bu elbiseyi giydireceğim. Yarın berat ederse... Olsun. Onun onuru yok mu, kişiliği yok mu, o kıyafeti giydirdiğiniz andan itibaren onu mahkum ediyorsunuz zaten. Yarın beraat ederse ne olacak? O fotoğraflar çıkacak gazetelerde. Oturup düşünmesi lazım hükümetin. Evrensel hukuka, insan haklarına bakması lazım. Türkiye'yi dünyaya rezil etmeye kimsenin hakkı yoktur. Türkiye'yi dünyaya rezil ettiler, rezil ediyor."



"Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur"



Hitler'in danışmanının "Karar verirken, Hitler'i düşüneceksiniz, neyi düşünüyorsa, neyi öngörüyorsa ona göre karar vereceksiniz" dediğini anlatan Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye'nin aynı durumda olduğunu öne sürdü.



Türkiye'de yargı bağımsızlığının kalmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Ben bunu söylediğimde de kızıyorlar." dedi.



Almanya'da Focus dergisine verdiği röportajda da bu ifadeyi kullandığının ve Türkiye'nin iç meselelerini dünyada tartışılır hale getirmekle eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:



"Bunu söyleyen arkadaşlar herhalde iletişimdeki teknolojiden bihaberler. Bugün burada konuştuğumuzu 15 saniye sonra Amerika'daki bir Türk vatandaşı görebilir, duyabilir, işitebilir, okuyabilir. Bundan haberleri yok mu bunların? Ben 'Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur' diyeceğim. Bu, Alman gazetesinde yer alacak. Vay 'Sen bizi Almanya'da kötüledin'. Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok ki. Kimin can ve mal güvenliği var?"



O zaman "can ve mal güvenliği" ifadesine ilişkin CHP'den bir yalanlama geldiğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Böyle değildi o, daha farklı bir ifadeydi. 'Can ve mal güvenliği' değildi orada. Şu anda ben, onu da tam hatırlamıyorum. Farklı bir ifadeydi o. Doğru o ifadede bulunmamıştık. Ama Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği olmadığını ben TBMM'de 550 milletvekilinin önünde de söyledim. Kimse kalkıp da 'Ey Kılıçdaroğlu, sen böyle diyorsun ama herkesin can ve mal güvenliği vardır.' demedi." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)