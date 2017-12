CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben '15 yıl, 30 yıl izin verin' demiyorum. Emin olun 5 yılda bu ülkenin bütün sorunları çözülür. Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Yeter ki aklınızı kullanın. Ön yargılarınızdan yeter ki arının. İlk yapılacak iş, devlette liyakati yeniden inşa etmektir." dedi.





Kocaeli Ticaret Odasında (KOTO) iş adamlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, hep CHP'nin geleceğe yönelik bir umut vadetmediği, proje hazırlamadığının söylendiğini ancak "Merkez Türkiye Projesi"ni, Anadolu güçlensin diye hazırladıklarını ve toplumun önüne koyduklarını anlattı.



Anadolu'nun içinin boşaldığını, işsizliğin, yoksulluğun herkesin ortak sorunu olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, Merkez Türkiye Projesi'ni Anadolu güçlensin diye hazırlayıp toplumun önüne koyduklarını söyledi.



Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılda dünyanın artık sağ ve sol eksenler arasına hapsedilemeyeceğini, siyasette, 18-19. yüzyılın kavramlarıyla tartışıldığını ancak dünyada 21. yüzyılda, yeni sınıflar ve yeni yönetim tarzları ortaya çıktığını belirterek, "Siyaset kurumu bunun ne kadar farkında?" dedi.



Türkiye'nin ileriye gidip, büyümesi, güçlenmesi ve üniversitelerin bilgi üretmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Ama içeride bir kör dövüşüdür gidiyor. Biliyorum, belki aramızdan bazıları diyecek ki, 'Efendim, siz de ana muhalefet partisinin genel başkanısınız, siz de sert konuşuyorsunuz, siz de gerginlik yaratıyorsunuz.' Ben sadece yönetenlere soru soruyorum. Eğer tüyü bitmemiş çocuk vergi ödüyorsa bu ülkeyi yönetenlerin de vergi vermesi lazım. Vergi cennetlerinde şirket kurmayı kabul etmiyorum. Ben bunu söylüyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Hadi sıradan bir insan olsa ben bunu eleştirmem. Sıradan bir insan gider, bir şekilde yapar bunu ama ülkeyi yönetenler topluma örnek olmak zorundadır."



Kemal Kılıçdaroğlu, Rıza Sarraf'ın Amerika'ya gitmeden önce "Rıza Sarraf bu ülkenin en büyük sahtekarıdır." ifadesini kullandığını ifade etti.



Çözüm devlette liyakat



Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Ben '15 yıl, 30 yıl izin verin' demiyorum, emin olun 5 yılda bu ülkenin bütün sorunları çözülür. Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Yeter ki aklınızı kullanın. Ön yargılarınızdan yeter ki arının. Bütün insanları, bütün siyasi partileri ve görüşleri saygıdeğer kabul ettim. Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. İlk yapılacak iş, devlette liyakatı yeniden inşa etmektir. Siyasette başbakan olmanız için ilkokul diplomasına ihtiyacınız var. Seçilirseniz gelir başbakan olursunuz. Hiçbir engel yok ama devlette şef olmanız için 4 yıllık üniversiteyi bitirmeniz, sınavı kazanmanız lazım. Yetiyor mu? Hayır. Belli bir süre çalışıp, asaletinizin onaylanması lazım. Belli bir süre çalışıp, şeflik sınavına girmeniz lazım. Liyakat budur devlette. Devlet ayrıdır, hükümet ayrıdır. Hükümet, 'ben devletim' dediği andan itibaren orada demokrasi iflas etmiş demektir. Onun için oraya en iyi insanları, en iyi yetişmiş insanları getireceksin. 'Bu bizim partili, getirelim' olmaz. 'Bu bizim amcaoğlu, bu bizim cemaatten getirelim' olmaz. Devleti bitirirsiniz. O açıdan devlette liyakat, bütün bu sorunların aşılmasının temel yoludur."



"Milletvekili maaşımla geçiniyoruz"



CHP lideri Kılıçdaroğlu, 27,5 yıl kamuda çalıştığını, 27,5 yılını bu devlete verdiğini ve bu devlet için çalıştığını ancak bugün yaşadıklarının kendisini derinden üzdüğünü ifade ederek, "Benim hiçbir sorunum yok. Çok şükür bir kızım çalışıyor, öbür kızım avukat. Oğlum asker. O da askerden gelince inşallah bir yerlerde başlar çalışmaya. Akademisyen... Güney Kore'de doktora yaptık. Biz de karı koca beraber huzur içinde yaşıyoruz. Aylığımızı da alıyor. Fena değil, iyi idare ediyoruz. Milletvekili aylığı. O parayı da zaten siz veriyorsunuz bize. Hesabını sormadan veriyorsunuz. Benim şahsi bir derdim yok ama bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bu ülkenin aydını olarak sorumluluk hissediyorum. Bu ülkenin geleceği konusunda siz ne kadar kaygılı iseniz ben de aynı kaygıları taşıyorum. Dolayısıyla birlikte Türkiye'yi alıp, çok ilerilere taşıyabiliriz." değerlendirmesini yaptı.



Konuşmanın sonunda, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kılıçdaroğlu'na işlemeli vazo hediye etti.



Programa, CHP Kocaeli milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, KOTO Başkanı Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, oda üyeleri, iş adamları ve partililer katıldı.



CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nın yeni binası açıldı



Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmit ilçesinde CHP Kocaeli İl Başkanlığı yeni binasının açılış törenine katıldı.



Kocaeli teşkilatının yeni il binasının oldukça güzel olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sizden sadece şunu bekliyorum, bina güzel diye binanın içinde oturmayacaksınız. Bizim çalışma alanlarımız evler, fabrikalar, caddeler. Her yerde çalışacağız." dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkenin geleceği pek parlak değil, herkes kaygı içinde. Dolayısıyla biz ülkenin geleceğiyiz, ülkenin umuduyuz. Biz bu ülke için çalışıyoruz, bu ülkenin geleceği için çalışıyoruz. Her evde bereket olmasını, her evde huzur olmasını istiyoruz. Türkiye'de huzur olmasını istiyoruz. Siyasi kavgalardan bıktık, kavgayı değil, barışı istiyoruz, huzuru istiyoruz bir arada yaşamayı istiyoruz." diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"İki tercihten biri 2019'da, bu tercihlerden birisi demokrasi, öbürü otoriter yönetim. Hangi görüşten olursak olalım. İster ülkücü, ister milliyetçi, ister demokrat, ister sosyal demokrat, ister muhafazakar... Hangi görüşten olursa olsun, Türkiye'de nerede yaşıyorsa yaşasın, hep birlikte 2019'da tavrımızı demokrasiden yana alacağız, insan haklarından yana alacağız, kadın erkek eşitliğinden yana alacağız, yargı bağımsızlığından yana alacağız, evlatlarımızdan çocuklarımızdan yana alacağız, çağdaş eğitimden yana alacağız, güzel Türkiye'den ve bayrağımızdan yana alacağız."



Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından CHP Kocaeli milletvekilleri Hürriyet, Akar ve Tarhan ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve CHP Kocaeli İl Başkanı Sarıbay'la yeni il başkanlığı binasının açılış kurdelesini kesti.



Daha sonra il başkanlığı binasını gezen Kılıçdaroğlu, partililerle fotoğraf çektirdi.



(Bitti)