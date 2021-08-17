CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri andı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı anma mesajında, Türkiye'nin doğal afetler bakımından önemli riskler taşıdığını belirtti.

Afetlere karşı hazır olmanın ve gerekli tedbirleri almanın devletin asli görevlerinden olduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Önlem hayat kurtarır." ifadesini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Işın Karaca Bülent Ersoy Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 20:04:59. #1.16#

title