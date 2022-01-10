CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güce itaat eden değil, kalemini halkı için kullanan ve meslek onuruna yakışır bir şekilde daima gerçeklerin peşinde koşan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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