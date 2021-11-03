CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taksi durağı önünde vatandaşlarla sohbet etmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçiyi dinlemesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktar dükkanına girmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dükkan sahibi ile konuşması CHP...

YOZGAT (AA) - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taksi durağı önünde vatandaşlarla sohbet etmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçiyi dinlemesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktar dükkanına girmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dükkan sahibi ile konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadın işletmeci ile konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ev yemekleri ikram edilmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu engelli vatandaşlarla biraraya gelişi YOZGAT - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat programı kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu, sorunları dinledi. Kılıçdaroğlu, ev yemekleri yapan bir esnafın ikram ettiği yemeklerden tattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Kılıçdaroğlu'ndan 'Arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum' diyen Bahçeli'ye yanıt: Memnun oluruz, inşallah yaparlar

Kılıçdaroğlu'ndan "Arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum" diyen Bahçeli'ye yanıt: Memnun oluruz, inşallah yaparlar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatı adını taşıyan üniversiteye bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatı adını taşıyan üniversiteye bağışladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title