CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

11.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Sivaslı ilçe belediyesini ziyaret etti, esnaf ve çiftçilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Sivaslı ilçe belediyesini ziyaret etti, esnaf ve çiftçilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte ilk olarak Sivaslı ilçesinde Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Şafak'tan, çalışmalar halkında bilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu'na yöresel ürünlerden oluşan hediye takdim edildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Beraber düzelteceğiz, dürüst ve namuslu insanlar bu memleketi kurtaracak. Bize güvenin, vallahi de billahi de düzelteceğim. Her evde güzellik olacak. Önce Allah'a sonra bize güvenin." dedi.

Kılıçdaroğlu, ardından Muharremşah köyünde besici ve çiftçilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan yardımcıları Gülizar Biçer Karaca, Veli Ağbaba, Ali Öztunç ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği Kemal Kılıçdaroğlu, kent merkezindeki İsmetpaşa Caddesi'nde esnafın sorunlarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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