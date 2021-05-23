CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch yayınında gençlerin sorularını yanıtladı Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch yayınında gençlerin sorularını yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch yayınında gençlerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emin olun seçildiğimde hakaret olmaması kaydıyla her türlü eleştiriyi özgürce yapacaklar ama ben de o eleştirilerden ders alacağım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emin olun seçildiğimde hakaret olmaması kaydıyla her türlü eleştiriyi özgürce yapacaklar ama ben de o eleştirilerden ders alacağım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitch kanalındaki canlı yayında gündemi değerlendirdi, gençlerin sorularını yanıtladı.

Gençliği nasıl mutlu edeceklerine yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, bunun çok zor bir soru olduğunu ve herkesin mutluluğu için farklı bir çıta bulunduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, gençlerin özgürlüğüne düşkün olduğunu ve onlara özgürlüğü vaat ettiklerine vurgu yaparak, "Emin olun seçildiğimde hakaret olmaması kaydıyla her türlü eleştiriyi özgürce yapacaklar ama ben de o eleştirilerden ders alacağım. Çünkü onların öğrenme, benim de anlama dönemim." diye konuştu.

Gençlerin özgürlük, çalışmak, üretmek, katkı vermek ve rahat bir yaşam sürdürmeyi istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Teknolojinin sağladığı her türlü olanaktan yararlanmak istiyorlar. Gençlerin tümüne sözüm, konsol mu cep telefonu mu diğer elektronik aygıtlar mı alacaklar. Üstünde KDV, ÖTV var, sürekli zamlar geliyor. Gençler için indirim, kesinlikle bu yapılacak. Anneleri, babaları için değil, sadece gençler için yapılacak. Gidecekler, nüfus cüzdanlarını gösterecek ve alacaklar. Üniversitede okuyan gençlerin yurt sorununu da çözeceğiz."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir yerinde kullandığı "Ben seçildiğimde" ifadesi hatırlatılarak, "CHP'nin adayı siz mi olacaksınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yani partiyi kastediyorum orada, partimiz iktidar olduğunda. Çünkü bu kişisel bir olay değil, partinin genel başkanıyım. Partimiz iktidar olduğunda ki olacaktır, ben buna yürekten inanıyorum, bütün bu kaygıları büyük ölçüde ve kısa sürede, 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye'de yaşadıklarını görecekler."

"PKK terör örgütüdür"

CHP'nin terör örgütü PKK'ya bakış açısının ne olduğu sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Gayet açık, PKK terör örgütüdür. En son Gara operasyonunda biz bölücü terör örgütü dedik. Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde 'PKK' adını kullanmıyor propagandası olmasın diye, 'bölücü terör örgütü' diyor. Genelkurmay 'bölücü terör örgütü' diyor, biz 'bölücü terör örgütü' diyoruz. Terör örgütü, adının anılmasını ister terör yaparak. Bölücü terör örgütü diyoruz. Kınıyor muyuz? Elbette kınarız."

"HDP ile ittifak içinde değiliz"

Kılıçdaroğlu, CHP'nin HDP ile ittifak içinde olduğu iddiasına ilişkin soru üzerine, "HDP bir siyasi parti. İttifak içinde değiliz, ittifak olsa deriz. Bir ittifak var mı? Evet bir ittifakımız var. İttifakı oluşturan partiler, Demokrat Parti, Saadet Partisi, İYİ Parti ve biz. Adına ne diyoruz Millet İttifakı." yanıtını verdi.

CHP'nin bir cumhurbaşkanı adayı olup olmadığına yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin şu anda bir cumhurbaşkanı adayı yok. Şu anda CHP'nin adayı şudur ya da şudur diye bir şey söylemiyorum. Biz bir ittifak yaptık, oluşturduk. Cumhurbaşkanı adayını ittifakla oturup konuşmak zorundayız. Aksi halde yanlış yaparız. Aksi halde bu ittifak, ittifak olmaktan çıkar, Cumhur İttifakı'na benzer. Çünkü orada bir kişi konuşuyor, herkes ona itaat ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch yayınında gençlerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Haberler
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